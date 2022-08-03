Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.42011, Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры. Серия 2
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+51 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Сандра разводится со своим мужем Джеймсом и возвращается в Москву. Она сильно тоскует по дочке, которая осталась жить в Лондоне, Джеймс под давлением своей матери пресекает любые попытки Сандры даже поговорить с ней по телефону. Но когда Джеймс оказывается связан с преступной группировкой, которая угрожает его бизнесу и семье, Сандра соглашается помочь. В обмен на возможность видеться с дочерью она достает компромат на лидера этой группировки, однако ситуация все усложняется...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Павел
Делонг
- МСАктёр
Михаил
Самохвалов
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- Актёр
Александр
Рапопорт
- АМАктриса
Анастасия
Медведик
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Актёр дубляжа
Алексей
Фатеев
- ССХудожница
Светлана
Смирнова
- ВКОператор
Владимир
Кислицын
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев