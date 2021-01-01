Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Пайпер отказывается от решения остаться в монастыре, что вызывает искреннюю радость у ее матери. Лори, Жаклин и Кейт делятся друг с другом своими чувствами, а Тимоти готовит ужин с «сюрпризом» для всей семьи. В это время Белинда и ее сын пытаются выяснить отношения с Грегом, попросив увеличить сумму компенсации. Вскоре на курорт приезжают владельцы отеля, и это добавляет в историю новый виток напряжения, особенно в сцене их встречи с Риком.



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