Белый лотос. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
8-я серия
8.22021, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пайпер отказывается от решения остаться в монастыре, что вызывает искреннюю радость у ее матери. Лори, Жаклин и Кейт делятся друг с другом своими чувствами, а Тимоти готовит ужин с «сюрпризом» для всей семьи. В это время Белинда и ее сын пытаются выяснить отношения с Грегом, попросив увеличить сумму компенсации. Вскоре на курорт приезжают владельцы отеля, и это добавляет в историю новый виток напряжения, особенно в сцене их встречи с Риком.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb