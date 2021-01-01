WinkСериалыБелый лотос3-й сезон8-я серия
8.22021, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Пайпер отказывается от решения остаться в монастыре, что вызывает искреннюю радость у ее матери. Лори, Жаклин и Кейт делятся друг с другом своими чувствами, а Тимоти готовит ужин с «сюрпризом» для всей семьи. В это время Белинда и ее сын пытаются выяснить отношения с Грегом, попросив увеличить сумму компенсации. Вскоре на курорт приезжают владельцы отеля, и это добавляет в историю новый виток напряжения, особенно в сцене их встречи с Риком.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет