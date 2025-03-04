Жаклин и Кейт вступают в откровенный разговор о сложностях семейной жизни, обсуждают непростые отношения их подруги Лори с дочерью. Рик по настоянию Челси записывается на сеанс медитации. Там он неожиданно для себя начинает делиться болезненными воспоминаниями из детства. Успешный бизнесмен Тимоти сталкивается с неприятным поворотом в делах, что может кардинально изменить его планы на отдых в отеле. Между тем охранник Гайток решается на смелый шаг и признается в своих чувствах сотруднице курорта Мук, но получает неожиданный отказ.



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