Белый лотос. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
2-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (2025) 3 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Жаклин и Кейт вступают в откровенный разговор о сложностях семейной жизни, обсуждают непростые отношения их подруги Лори с дочерью. Рик по настоянию Челси записывается на сеанс медитации. Там он неожиданно для себя начинает делиться болезненными воспоминаниями из детства. Успешный бизнесмен Тимоти сталкивается с неприятным поворотом в делах, что может кардинально изменить его планы на отдых в отеле. Между тем охранник Гайток решается на смелый шаг и признается в своих чувствах сотруднице курорта Мук, но получает неожиданный отказ.

Продолжайте следить за сюжетными линиями проекта, которые во 2 серии 3 сезона начинают сплетаться в захватывающую интригу, и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb