WinkСериалыБелый лотос3-й сезон2-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (2025) 3 сезон 2 серия смотреть онлайн
О сериале
Жаклин и Кейт вступают в откровенный разговор о сложностях семейной жизни, обсуждают непростые отношения их подруги Лори с дочерью. Рик по настоянию Челси записывается на сеанс медитации. Там он неожиданно для себя начинает делиться болезненными воспоминаниями из детства. Успешный бизнесмен Тимоти сталкивается с неприятным поворотом в делах, что может кардинально изменить его планы на отдых в отеле. Между тем охранник Гайток решается на смелый шаг и признается в своих чувствах сотруднице курорта Мук, но получает неожиданный отказ.
Продолжайте следить за сюжетными линиями проекта, которые во 2 серии 3 сезона начинают сплетаться в захватывающую интригу, и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет