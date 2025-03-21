Белый лотос. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
5-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Хлоя, как опытный манипулятор, убеждает Челси, Саксона и его младшего брата продолжить веселье на яхте, обещая им незабываемую ночь. Лори, Кейт и Жаклин отправляются в самый модный клуб города в компании молодых людей из России. Тем временем в отеле Белинда делится с Тимом своими подозрениями о Греге и рассказывает историю знакомства с его бывшей женой Таней. А Пайпер пытается убедить скептически настроенную мать в серьезности собственных планов на будущее — провести год в медитациях на острове.

В 5 эпизоде 3 сезона этого сатирического драмеди каждый персонаж раскрывает новые грани своей личности. Узнайте все секреты постояльцев курорта и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb