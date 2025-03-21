WinkСериалыБелый лотос3-й сезон5-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Хлоя, как опытный манипулятор, убеждает Челси, Саксона и его младшего брата продолжить веселье на яхте, обещая им незабываемую ночь. Лори, Кейт и Жаклин отправляются в самый модный клуб города в компании молодых людей из России. Тем временем в отеле Белинда делится с Тимом своими подозрениями о Греге и рассказывает историю знакомства с его бывшей женой Таней. А Пайпер пытается убедить скептически настроенную мать в серьезности собственных планов на будущее — провести год в медитациях на острове.
В 5 эпизоде 3 сезона этого сатирического драмеди каждый персонаж раскрывает новые грани своей личности. Узнайте все секреты постояльцев курорта и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет