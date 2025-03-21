Хлоя, как опытный манипулятор, убеждает Челси, Саксона и его младшего брата продолжить веселье на яхте, обещая им незабываемую ночь. Лори, Кейт и Жаклин отправляются в самый модный клуб города в компании молодых людей из России. Тем временем в отеле Белинда делится с Тимом своими подозрениями о Греге и рассказывает историю знакомства с его бывшей женой Таней. А Пайпер пытается убедить скептически настроенную мать в серьезности собственных планов на будущее — провести год в медитациях на острове.



В 5 эпизоде 3 сезона этого сатирического драмеди каждый персонаж раскрывает новые грани своей личности. Узнайте все секреты постояльцев курорта и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

