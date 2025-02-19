Белый лотос (2025) 3 сезон 1 серия смотреть онлайн
О сериале
Добро пожаловать в фешенебельный отель «Белый лотос» в Таиланде — место, где богатство не может уберечь от тайн, а роскошь не всегда является залогом счастья. На курорт съезжается колоритная компания гостей: три подруги, Кейт, Жаклин и Лори, прибывают на девичник, мужчина средних лет по имени Рик Хэтчетт разыскивает хозяина гостиницы, спа-менеджер Белинда приезжает из филиала на Гавайях для обмена опытом, а успешный бизнесмен Тимоти привозит сюда всю свою большую семью. По традиции проекта, на территории этого райского курорта происходит загадочное происшествие, которое навсегда изменит жизнь его обитателей.
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Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет