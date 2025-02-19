Добро пожаловать в фешенебельный отель «Белый лотос» в Таиланде — место, где богатство не может уберечь от тайн, а роскошь не всегда является залогом счастья. На курорт съезжается колоритная компания гостей: три подруги, Кейт, Жаклин и Лори, прибывают на девичник, мужчина средних лет по имени Рик Хэтчетт разыскивает хозяина гостиницы, спа-менеджер Белинда приезжает из филиала на Гавайях для обмена опытом, а успешный бизнесмен Тимоти привозит сюда всю свою большую семью. По традиции проекта, на территории этого райского курорта происходит загадочное происшествие, которое навсегда изменит жизнь его обитателей.



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