WinkСериалыБелый лотос3-й сезон6-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Пайпер вместе с родителями отправляется в монастырь, где девушку ожидает судьбоносная встреча с главным монахом. В это время любовный треугольник между Хлоей, Саксоном и его братом достигает пика: после бурной ночи на яхте героям предстоит разобраться в своих чувствах. Белинда наконец-то воссоединяется с сыном, но радость спа-менеджера омрачается тем, что Грег проявляет нездоровый интерес к ее персоне. Тем временем судьба Тимоти оказывается под угрозой из-за его финансовых махинаций.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет