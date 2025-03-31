Пайпер вместе с родителями отправляется в монастырь, где девушку ожидает судьбоносная встреча с главным монахом. В это время любовный треугольник между Хлоей, Саксоном и его братом достигает пика: после бурной ночи на яхте героям предстоит разобраться в своих чувствах. Белинда наконец-то воссоединяется с сыном, но радость спа-менеджера омрачается тем, что Грег проявляет нездоровый интерес к ее персоне. Тем временем судьба Тимоти оказывается под угрозой из-за его финансовых махинаций.



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