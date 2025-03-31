Белый лотос. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
6-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Пайпер вместе с родителями отправляется в монастырь, где девушку ожидает судьбоносная встреча с главным монахом. В это время любовный треугольник между Хлоей, Саксоном и его братом достигает пика: после бурной ночи на яхте героям предстоит разобраться в своих чувствах. Белинда наконец-то воссоединяется с сыном, но радость спа-менеджера омрачается тем, что Грег проявляет нездоровый интерес к ее персоне. Тем временем судьба Тимоти оказывается под угрозой из-за его финансовых махинаций.

Хотите узнать, что ждет персонажей дальше? Тогда не пропустите 6 серию 3 сезона нашумевшего хита и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb