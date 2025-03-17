WinkСериалыБелый лотос3-й сезон4-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (2025) 3 сезон 4 серия смотреть онлайн
О сериале
Подруга Грега приглашает всю семью бизнесмена Тимоти на прогулку на яхте. На борту оказываются и Челси с Риком. Пока одни гости наслаждаются морскими приключениями и прыгают с палубы в открытое море, другие прячут тревогу и мрачные тайны за милыми улыбками. Тем временем Жаклин, Лори и Кейт просят одного из служащих отеля отвезти их повеселиться. Однако подруг ждет разочарование: место, куда они прибывают, оказывается совсем не таким, как они ожидали.
Не терпится узнать, что произойдет в 4 серии 3 сезона на тайском спа-курорте? Тогда смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет