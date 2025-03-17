Подруга Грега приглашает всю семью бизнесмена Тимоти на прогулку на яхте. На борту оказываются и Челси с Риком. Пока одни гости наслаждаются морскими приключениями и прыгают с палубы в открытое море, другие прячут тревогу и мрачные тайны за милыми улыбками. Тем временем Жаклин, Лори и Кейт просят одного из служащих отеля отвезти их повеселиться. Однако подруг ждет разочарование: место, куда они прибывают, оказывается совсем не таким, как они ожидали.



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