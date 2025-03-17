Белый лотос. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
4-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (2025) 3 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Подруга Грега приглашает всю семью бизнесмена Тимоти на прогулку на яхте. На борту оказываются и Челси с Риком. Пока одни гости наслаждаются морскими приключениями и прыгают с палубы в открытое море, другие прячут тревогу и мрачные тайны за милыми улыбками. Тем временем Жаклин, Лори и Кейт просят одного из служащих отеля отвезти их повеселиться. Однако подруг ждет разочарование: место, куда они прибывают, оказывается совсем не таким, как они ожидали.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb