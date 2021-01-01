Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение сатирической драмы Майка Уайта о богачах на спа-курорте. Насладитесь экзотической природой Таиланда и смотрите 3 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



В третьем сезоне группа состоятельных туристов прибывает в роскошный тайский отель сети «Белый лотос», чтобы отдохнуть, набраться мудрости и, конечно, пережить множество эмоций. Как и в предыдущих частях, сюжет начинается с убийства, которое прерывает медитацию одного из героев. Время переносится на неделю назад, и мы знакомимся с новыми персонажами. Среди отдыхающих оказываются брюзгливый бизнесмен средних лет и его молодая подруга из Манчестера, которые ищут владельца гостиницы. Также в отеле останавливаются успешный финансист с семьей, приехавший в Таиланд из-за дипломной работы дочери. Кроме того, в гостиницу заселяются три одинокие подруги, а из гавайского «Лотоса» приезжает сотрудница спа-салона Белинда.



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