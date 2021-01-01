Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение сатирической драмы Майка Уайта о богачах на спа-курорте. Насладитесь экзотической природой Таиланда и смотрите 3 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
В третьем сезоне группа состоятельных туристов прибывает в роскошный тайский отель сети «Белый лотос», чтобы отдохнуть, набраться мудрости и, конечно, пережить множество эмоций. Как и в предыдущих частях, сюжет начинается с убийства, которое прерывает медитацию одного из героев. Время переносится на неделю назад, и мы знакомимся с новыми персонажами. Среди отдыхающих оказываются брюзгливый бизнесмен средних лет и его молодая подруга из Манчестера, которые ищут владельца гостиницы. Также в отеле останавливаются успешный финансист с семьей, приехавший в Таиланд из-за дипломной работы дочери. Кроме того, в гостиницу заселяются три одинокие подруги, а из гавайского «Лотоса» приезжает сотрудница спа-салона Белинда.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет