Белый лотос. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
7-я серия
8.22021, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Белый лотос (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Продолжение сатирической драмы Майка Уайта о богачах на спа-курорте. Насладитесь экзотической природой Таиланда и смотрите 3 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

В третьем сезоне группа состоятельных туристов прибывает в роскошный тайский отель сети «Белый лотос», чтобы отдохнуть, набраться мудрости и, конечно, пережить множество эмоций. Как и в предыдущих частях, сюжет начинается с убийства, которое прерывает медитацию одного из героев. Время переносится на неделю назад, и мы знакомимся с новыми персонажами. Среди отдыхающих оказываются брюзгливый бизнесмен средних лет и его молодая подруга из Манчестера, которые ищут владельца гостиницы. Также в отеле останавливаются успешный финансист с семьей, приехавший в Таиланд из-за дипломной работы дочери. Кроме того, в гостиницу заселяются три одинокие подруги, а из гавайского «Лотоса» приезжает сотрудница спа-салона Белинда.

Не терпится узнать, какие события ждут героев в новом сезоне? Тогда скорее смотрите сериал «Белый лотос» (2021) в подписке Amediateka на сервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb