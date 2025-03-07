Тимоти получает голосовое сообщение от своей секретарши, в котором она сообщает ему, что в офис приходили агенты ФБР. В спешке он звонит адвокату и просит о помощи. В это время Рик, находясь под воздействием запрещенных веществ, теряет контроль над собой и выпускает ядовитых змей из террариума, одна из которых кусает его девушку Челси. А Белинда, посетив ресторан, замечает Грега, вдовца покойной Тани МакКуойд.



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