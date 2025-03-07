WinkСериалыБелый лотос3-й сезон3-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (2025) 3 сезон 3 серия смотреть онлайн
О сериале
Тимоти получает голосовое сообщение от своей секретарши, в котором она сообщает ему, что в офис приходили агенты ФБР. В спешке он звонит адвокату и просит о помощи. В это время Рик, находясь под воздействием запрещенных веществ, теряет контроль над собой и выпускает ядовитых змей из террариума, одна из которых кусает его девушку Челси. А Белинда, посетив ресторан, замечает Грега, вдовца покойной Тани МакКуойд.
Оставайтесь с нами, чтобы наблюдать, как в 3 серии 3 сезона идеальный курорт превращается в поле битвы человеческих страстей. Обязательно смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет