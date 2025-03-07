Белый лотос. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Белый лотос
3-й сезон
3-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (2025) 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Тимоти получает голосовое сообщение от своей секретарши, в котором она сообщает ему, что в офис приходили агенты ФБР. В спешке он звонит адвокату и просит о помощи. В это время Рик, находясь под воздействием запрещенных веществ, теряет контроль над собой и выпускает ядовитых змей из террариума, одна из которых кусает его девушку Челси. А Белинда, посетив ресторан, замечает Грега, вдовца покойной Тани МакКуойд.

Оставайтесь с нами, чтобы наблюдать, как в 3 серии 3 сезона идеальный курорт превращается в поле битвы человеческих страстей. Обязательно смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb