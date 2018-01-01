Звезды в озвучке
Чьими голосами разговаривают герои анимационных фильмов и сериалов? Собрали подборку со звездными озвучантами – попробуйте угадать, кто есть кто!

Конь Юлий и большие скачки
9.4

Конь Юлий и большие скачки

2020, 73 мин
Фиксики против кработов
9.2

Фиксики против кработов

2019, 82 мин
Иван Царевич и Серый Волк 4
9.5

Иван Царевич и Серый Волк 4

2019, 84 мин
Иван Царевич и Серый Волк 6
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 6

2024, 81 мин
Яга и книга заклинаний
9.2

Яга и книга заклинаний

2023, 94 мин
Пуффины непобедимые
7.3

Пуффины непобедимые

2021
Изумительный Морис
8.1

Изумительный Морис

2022, 89 мин
Иван Царевич и Серый Волк 5
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 5

2022, 74 мин
Кощей. Похититель невест
9.2

Кощей. Похититель невест

2022, 73 мин
Приключения царя
8.6

Приключения царя

2021, 74 мин
Финник
9.1

Финник

2022, 83 мин
Малышарики
8.9

Малышарики

2015
Гладиаторы Рима
8.9

Гладиаторы Рима

2012, 90 мин
Простоквашино
9.2

Простоквашино

2018
Садко
9.1

Садко

2017, 78 мин
Трио в перьях
9.3

Трио в перьях

2016, 80 мин
Смешарики. Легенда о золотом драконе
9.1

Смешарики. Легенда о золотом драконе

2016, 76 мин
Маленький принц
9.3

Маленький принц

2015, 101 мин
Савва. Сердце воина
9.1

Савва. Сердце воина

2015, 87 мин
Джастин и рыцари доблести
9.1

Джастин и рыцари доблести

2013, 91 мин