Звезды в озвучке
Чьими голосами разговаривают герои анимационных фильмов и сериалов? Собрали подборку со звездными озвучантами – попробуйте угадать, кто есть кто!
9.4
Конь Юлий и большие скачки
2020, 73 мин
9.2
Фиксики против кработов
2019, 82 мин
Бесплатно
9.5
Иван Царевич и Серый Волк 4
2019, 84 мин
9.2
Иван Царевич и Серый Волк 6
2024, 81 мин
9.2
Яга и книга заклинаний
2023, 94 мин
Бесплатно
7.3
Пуффины непобедимые
2021
Бесплатно
8.1
Изумительный Морис
2022, 89 мин
9.2
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, 74 мин
Бесплатно
9.2
Кощей. Похититель невест
2022, 73 мин
Бесплатно
8.6
Приключения царя
2021, 74 мин
9.1
Финник
2022, 83 мин
8.9
Малышарики
2015
8.9
Гладиаторы Рима
2012, 90 мин
9.2
Простоквашино
2018
9.1
Садко
2017, 78 мин
9.3
Трио в перьях
2016, 80 мин
9.1
Смешарики. Легенда о золотом драконе
2016, 76 мин
9.3
Маленький принц
2015, 101 мин
9.1
Савва. Сердце воина
2015, 87 мин
Бесплатно
9.1
Джастин и рыцари доблести
2013, 91 мин