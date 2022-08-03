Трио в перьях (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.32016, Трио в перьях
Мультфильм, Семейный80 мин6+
Воробей-сирота Ричард, выросший среди аистов, не может отправиться на юг вместе с приемной семьей просто потому, что он не перелетная птица. Но он намерен проложить до Африки свой неповторимый путь.
СтранаНорвегия, Германия, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
