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Российские фильмы ужасов

Российские фильмы ужасов

Фильмы
Постер к фильму Отражение тьмы 2023
6.9

Отражение тьмы

2023, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Телекинез 2022
7.0

Телекинез

2022, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сестры 2022
6.0

Сестры

2022, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Глубокие раны 2021
4.8

Глубокие раны

2021, 9 мин
Бесплатно
Постер к фильму Синдром 2021
6.8

Синдром

2021, 96 мин
Постер к фильму Иччи 2020
7.1

Иччи

2020, 83 мин
Постер к фильму Республика Z 2018
7.8

Республика Z

2018, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Правда 2018
4.9

Правда

2018, 4 мин
Постер к фильму Горные огни 2017
6.0

Горные огни

2017, 93 мин
Постер к фильму Маршрут построен 2016
7.2

Маршрут построен

2016, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кровавая леди Батори 2015
7.7

Кровавая леди Батори

2015, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черная вода 2015
6.6

Черная вода

2015, 108 мин
Постер к фильму Пиковая дама: Черный обряд 2015
8.2

Пиковая дама: Черный обряд

2015, 89 мин
Постер к фильму Убрать из друзей 2015
7.6

Убрать из друзей

2015, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вий 2014
8.7

Вий

2014, 124 мин
Постер к фильму Фобос. Клуб страха 2010
7.5

Фобос. Клуб страха

2010, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Носферату. Ужас ночи 2010
6.9

Носферату. Ужас ночи

2010, 77 мин
Постер к фильму Марево любви 2007
7.6

Марево любви

2007, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Змеиный источник 1997
7.9

Змеиный источник

1997, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Упырь 1997
6.8

Упырь

1997, 72 мин
Бесплатно