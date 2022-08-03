Горные огни (фильм, 2017) смотреть онлайн

Алексей Воробьев в американском мистическом хорроре. Студенты из США едут на Алтай почтить память своей погибшей однокурсницы Карины. Они знакомятся с ее братом Петром, алтайским шаманом. Он предлагает ребятам вызвать дух Карины, но последствия ритуала оказываются непредсказуемыми.

