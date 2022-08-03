Горные огни (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.22017, The Body Tree
Ужасы, Триллер93 мин18+
О фильме
Алексей Воробьев в американском мистическом хорроре. Студенты из США едут на Алтай почтить память своей погибшей однокурсницы Карины. Они знакомятся с ее братом Петром, алтайским шаманом. Он предлагает ребятам вызвать дух Карины, но последствия ритуала оказываются непредсказуемыми.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ТДРежиссёр
Томас
Данн
- ЭДАктриса
Эрика
Дашер
- ЭДАктриса
Эмма
Дюмон
- КДАктёр
Кайл
Джонс
- ИСАктриса
Иванна
Сахно
- ДФАктёр
Джин
Фарбер
- КРАктёр
Коста
Ронин
- СХАктёр
Сэм
Хэмилл
- МДАктёр
Мэйсон
Д. Дэвис
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- МБАктёр
Марк
Борковски
- ТДСценарист
Томас
Данн
- ЯФПродюсер
Ян
Фишер Романовский
- ВКПродюсер
Варвара
Котелевская
- ДБПродюсер
Даниэль
Бреа
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ФЛМонтажёр
Фил
Ли
- СТМонтажёр
Стефан
Тату