Горные огни (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.22017, The Body Tree
Ужасы, Триллер93 мин18+
Алексей Воробьев в американском мистическом хорроре. Студенты из США едут на Алтай почтить память своей погибшей однокурсницы Карины. Они знакомятся с ее братом Петром, алтайским шаманом. Он предлагает ребятам вызвать дух Карины, но последствия ритуала оказываются непредсказуемыми.

Страна
США, Испания, Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

