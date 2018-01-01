Пацанские истории
Wink
Все подборки
Пацанские истории

Пацанские истории

Фильмы и сериалы про пацанов занимают особое место в кинематографе, ведь они часто затрагивают важные темы мужской дружбы, взросления и поиска себя. Классические примеры таких историй можно найти в молодежной комедии и драме. Например, казахский «Пацанская история» показывает, как группа молодых парней пытается доставить опасный груз. Также стоит отметить сериалы, которые фокусируются на более глубоком анализе мужских отношений и самопознания — «Клипмейкеры», «Статус». «Республика ШКИД» демонстрирует, как мир влияет на формирование характера главных героев. Не забудьте посмотреть «Жмурки», «Бумер», «Решала», «Турбо пацан», «Ласковый май», «Коробка» и другие не менее интересные проекты из подборки про пацанские фильмы. Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 2023 года также есть в этой подборке. Фильмы и сериалы о пацанах не только развлекают, но и вдохновляют на размышления о жизни, мечтах и трудностях, с которыми сталкиваются молодежь. Смотреть пацанские фильмы приглашаем на Wink!

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Кореша 2024
6.3

Кореша

2024, 86 мин
Постер к фильму Пацаны: Реальная история (Казанский феномен) 2024
8.8

Пацаны: Реальная история (Казанский феномен)

2024, 57 мин
Постер к фильму Статус 2023
5.7

Статус

2023, 62 мин
Постер к фильму Лето. Нулевые 2023
7.4

Лето. Нулевые

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пацан против всех 2023
7.7

Пацан против всех

2023, 106 мин
Постер к фильму Решала: Брат 2022
8.4

Решала: Брат

2022, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клипмейкеры 2022
6.4

Клипмейкеры

2022, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бык 2019
8.7

Бык

2019, 95 мин
Постер к фильму Коробка 2015
9.2

Коробка

2015, 96 мин
Постер к фильму Все и сразу 2013
8.6

Все и сразу

2013, 91 мин
Постер к фильму Драйв 2011
8.8

Драйв

2011, 96 мин
Постер к фильму Чужие на районе 2011
8.0

Чужие на районе

2011, 84 мин
Постер к фильму Ласковый май 2009
9.4

Ласковый май

2009, 110 мин
Постер к фильму Бумер. Фильм второй 2006
9.4

Бумер. Фильм второй

2006, 110 мин
Постер к фильму Жмурки 2005
9.4

Жмурки

2005, 105 мин
Постер к фильму Бумер 2003
9.5

Бумер

2003, 109 мин
Постер к фильму Брат 2 2000
9.7

Брат 2

2000, 122 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Пацаны 1983
9.3

Пацаны

1983, 91 мин
Бесплатно