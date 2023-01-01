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Фильмы про роботов и киборгов
Мечтают ли андроиды об электроовцах?.. Роботы и киборги — излюбленные герои фантастических историй о нашем далёком и недалёком будущем. Собрали коллекцию фи�льмов про машины и людей.
8.6
Мечты робота
2023, 102 мин
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
7.4
Киберпанк 2049: Битва роботов
2021, 66 мин
7.8
4 сапога и барсук против роботов
2015, 72 мин
7.6
Иллюзия превосходства
2023, 101 мин
Бесплатно
8.6
Робопес
2023, 81 мин
Бесплатно
5.9
Космос. Смерть. Роботы
2023, 83 мин
7.4
Больше, чем люди
2022, 91 мин
Бесплатно
8.0
Любовь-морковь: Восстание машин
2023, 90 мин
�Бесплатно
6.3
Мир будущего
2018, 84 мин
4.6
Робакоп 2077
2019, 87 мин
Бесплатно
8.1
(НЕ)идеальная женщина
2018, 72 мин
Бесплатно
6.3
Дрон
2019, 78 мин
Бесплатно
8.0
Мой дедушка — инопланетянин
2019, 75 мин
Бесплатно
8.0
Мой создатель
2020, 104 мин
6.5
Сингулярность
2017, 88 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
8.0
Страховщик
2014, 105 мин
Бесплатно