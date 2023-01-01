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Фильмы про роботов и киборгов

Фильмы про роботов и киборгов

Мечтают ли андроиды об электроовцах?.. Роботы и киборги — излюбленные герои фантастических историй о нашем далёком и недалёком будущем. Собрали коллекцию фильмов про машины и людей.

ФильмыДля детей
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму Марс Экспресс 2023
8.1

Марс Экспресс

2023, 88 мин
Постер к фильму Киберпанк 2049: Битва роботов 2021
7.4

Киберпанк 2049: Битва роботов

2021, 66 мин
Постер к фильму 4 сапога и барсук против роботов 2015
7.8

4 сапога и барсук против роботов

2015, 72 мин
Постер к фильму Иллюзия превосходства 2023
7.6

Иллюзия превосходства

2023, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Робопес 2023
8.6

Робопес

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Космос. Смерть. Роботы 2023
5.9

Космос. Смерть. Роботы

2023, 83 мин
Постер к фильму Больше, чем люди 2022
7.4

Больше, чем люди

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь-морковь: Восстание машин 2023
8.0

Любовь-морковь: Восстание машин

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мир будущего 2018
6.3

Мир будущего

2018, 84 мин
Постер к фильму Робакоп 2077 2019
4.6

Робакоп 2077

2019, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму (НЕ)идеальная женщина 2018
8.1

(НЕ)идеальная женщина

2018, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дрон 2019
6.3

Дрон

2019, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой дедушка — инопланетянин 2019
8.0

Мой дедушка — инопланетянин

2019, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой создатель 2020
8.0

Мой создатель

2020, 104 мин
Постер к фильму Сингулярность 2017
6.5

Сингулярность

2017, 88 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страховщик 2014
8.0

Страховщик

2014, 105 мин
Бесплатно