Нулевые (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сериал может содержать ненормативную лексику. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Подъем российского кинематографа после выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд» взлeт русского рэпа как стилеобразующего элемента массовой культуры тех лет московская ночная жизнь, в тот момент достигшая апогея свободы, и экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок – вас ждет увлекательное исследование всех главных примет 2000-х.



