Нулевые (сериал, 2022) смотреть онлайн
О сериале
Сериал может содержать ненормативную лексику. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Подъем российского кинематографа после выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд» взлeт русского рэпа как стилеобразующего элемента массовой культуры тех лет московская ночная жизнь, в тот момент достигшая апогея свободы, и экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок – вас ждет увлекательное исследование всех главных примет 2000-х.
Все сезоны сериала Нулевые смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Владимиров
- Режиссёр
Екатерина
Зыкова
- Актёр
Константин
Эрнст
- Актёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Игорь
Шулинский
- Актёр
Сергей
Лукьяненко
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Петр
Листерман
- Актриса
Тина
Канделаки
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Светлана
Бондарчук
- Сценарист
Дарья
Войницкая
- Сценарист
Екатерина
Зыкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Сергей
Минаев
- Продюсер
Дмитрий
Болдин
- СВПродюсер
Святослав
Вольнов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- Оператор
Никита
Лычев
- АМОператор
Александр
Матухно
- ЕПОператор
Егор
Павелко