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Метод

Метод (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Метод 1 сезон
Триллеры, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный герой — Родион Меглин — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод»

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