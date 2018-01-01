Восьмидесятые (сериал, 2016) сезон 6 смотреть онлайн
О сериале
Новый сезон молодежного сериала «Восьмидесятые» — долгожданная премьера, финал. Сериал «Восьмидесятые» 6 сезон порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета, новыми героями и захватывающими приключениями старых героев.
Перемены ждут и главных героев сериала «Восьмидесятые». В заключительном шестом сезоне в центре событий по-прежнему остаются переживания и чувства главного героя Вани, студента московского вуза из типичной советской семьи. Ване предстоит принять судьбоносное решение — остаться с Сашей или вернуться к Инге. Пока Ваня пытается разобраться в своих чувствах и быть честным с самим с собой, у Инги появляется ухажер, а Саша собирается на Байконур с Ваней или без него. Маша и Сережа, лишившись квартиры, снова возвращаются в общежитие, где их ждут новые приключения и испытания. Макар по-прежнему любит Катю, несмотря на то, что она отвергла предложение стать его женой. Но даст ли Катя второй шанс Макару?
Можно узнать, как повернется судьба любимых героев, если смотреть онлайн сериал «Восьмидесятые» на нашем сайте, где вы найдете все серии культового ситкома.
