Восьмидесятые (сериал, 2016) сезон 6 смотреть онлайн

Новый сезон молодежного сериала «Восьмидесятые» — долгожданная премьера, финал. Сериал «Восьмидесятые» 6 сезон порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета, новыми героями и захватывающими приключениями старых героев.



Перемены ждут и главных героев сериала «Восьмидесятые». В заключительном шестом сезоне в центре событий по-прежнему остаются переживания и чувства главного героя Вани, студента московского вуза из типичной советской семьи. Ване предстоит принять судьбоносное решение — остаться с Сашей или вернуться к Инге. Пока Ваня пытается разобраться в своих чувствах и быть честным с самим с собой, у Инги появляется ухажер, а Саша собирается на Байконур с Ваней или без него. Маша и Сережа, лишившись квартиры, снова возвращаются в общежитие, где их ждут новые приключения и испытания. Макар по-прежнему любит Катю, несмотря на то, что она отвергла предложение стать его женой. Но даст ли Катя второй шанс Макару?



