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Тобол (2018)
1-й сезон

Тобол (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.02018, Тобол (2018). Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, а помощи ждать неоткуда.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тобол (2018)»