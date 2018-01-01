Тобол (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, а помощи ждать неоткуда.



