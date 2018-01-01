Тобол (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыТобол (2018)1-й сезон4-я серия
8.92018, Тобол (2018). Сезон 1. Серия 4
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
О сериале
Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, а помощи ждать неоткуда.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Ян
Гэ
- ВААктёр
Владимир
Афанасьев
- Актёр
Илья
Маланин
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Екатерина
Гусева
- АПСценарист
Александр
Пермяков
- ИЗСценарист
Игорь
Зайцев
- ПЗСценарист
Петр
Зеленов
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- ОУПродюсер
Олег
Урушев
- ИУПродюсер
Иван
Урушев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- АВХудожник
Андрей
Васин
- Художник
Владимир
Никифоров
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Юрий
Коробейников
- НПОператор
Николай
Платонов
- АМКомпозитор
Александра
Магакян