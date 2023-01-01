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Тест на беременность
1-й сезон

Тест на беременность (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.52014, Тест на беременность. Сезон 1 16 серий
Мелодрамы, Русские18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В экспериментальный научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением — молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким характером.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на беременность»

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