Тест на беременность
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Тест на беременность

Тест на беременность (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.52014, Тест на беременность 2 сезона
Мелодрамы, Русские18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В экспериментальный научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением — молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким характером.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на беременность»

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