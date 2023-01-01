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Тест на беременность
Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на беременность»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на беременность»

Режиссёры

Михаил Вайнберг

Михаил Вайнберг

Режиссёр
Владимир Шевельков

Владимир Шевельков

Режиссёр

Актёры

Светлана Иванова

Светлана Иванова

АктрисаНаталья Бахметьева
Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков

АктёрАндрей Лазарев
Данила Дунаев

Данила Дунаев

АктёрРуслан Базанов
Анна Каменкова

Анна Каменкова

АктрисаАлла Валерьевна Кашина
Татьяна Рассказова

Татьяна Рассказова

АктрисаЕвгения Ефимовна Мишина (Миша)
Александр Яцко

Александр Яцко

АктёрЮрий Алексеевич Колмогоров
Сергей Мигицко

Сергей Мигицко

АктёрАлександр Анатольевич Донцов
Артур Ваха

Артур Ваха

АктёрОлег Викторович Саморядов
Лянка Грыу

Лянка Грыу

АктрисаОльга Ольшанская заведующая лабораторией
Ольга Белинская

Ольга Белинская

АктрисаМайя

Сценаристы

Татьяна Соломатина

Татьяна Соломатина

Сценарист
Маргарита Удовиченко

Маргарита Удовиченко

Сценарист
Сергей Муратов

Сергей Муратов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Сапронов

Юрий Сапронов

Продюсер
Ирина Барк

Ирина Барк

Продюсер
Марина Бебенина

Марина Бебенина

Продюсер
Андрей Кучинский

Андрей Кучинский

Продюсер

Художники

Мария Бернарделли

Мария Бернарделли

Художница

Монтажёры

Михаил Вайнберг

Михаил Вайнберг

Монтажёр

Операторы

Генрих Медер

Генрих Медер

Оператор
Александр Кузнецов

Александр Кузнецов

Оператор

Композиторы

Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор