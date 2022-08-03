Акушерское отделение экспериментального питерского медцентра возглавляет амбициозный врач из Москвы, хранящая личную тайну. Захватывающая драма «Тест на беременность» — сериал о труде врачей, спасающих жизни матерей и новорожденных.



Привычная работа ведущего медицинского центра меняется навсегда, когда среди его сотрудников появляется молодая специалистка-акушерка Наталья Бехметьева. Ее смелый и необычный метод работы производит фурор в акушерском отделении, поставив под сомнение авторитет прежней заведующей. У Натальи сразу же появляются новые друзья и враги, но кажется, что для нее имеет значение только работа. Но никто не знает, что Наталья беременна от чиновника Юрия Колмогорова, который отказался бросать жену ради нее. Теперь талантливой акушерке предстоит думать не только о пациентках, но и о самой себе.



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