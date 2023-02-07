Начало захватывающего шоу, где героям нужно пройти экстремальную трассу. Оставайтесь с Wink и включайте шоу «Суперниндзя» — онлайн его можно смотреть уже сейчас!



В первом сезоне шоу вы встретитесь с 175 атлетами, главная цель которых — преодолеть полосу препятствий и доказать всей стране свою силу. Олимпийские чемпионы, спортсмены, любители и даже музыканты окажутся в равных условиях. Трасса осложнится погодными условиями, но с поддержкой ведущих шоу Дмитрия Масленникова, Валерии Астаповой и Василия Артемьева добывать светящиеся кольца будет куда проще. А победит тот участник, который доберется до 26-метровой башни быстрее соперника.



Кто станет новым героем, узнаете в новом шоу телеканала СТС «Суперниндзя» — 1 сезон бесплатно доступен на Wink!

