Суперниндзя (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+158 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+143 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+161 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+141 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+160 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+163 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+157 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+86 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+132 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+53 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+54 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Начало захватывающего шоу, где героям нужно пройти экстремальную трассу. Оставайтесь с Wink и включайте шоу «Суперниндзя» — онлайн его можно смотреть уже сейчас!
В первом сезоне шоу вы встретитесь с 175 атлетами, главная цель которых — преодолеть полосу препятствий и доказать всей стране свою силу. Олимпийские чемпионы, спортсмены, любители и даже музыканты окажутся в равных условиях. Трасса осложнится погодными условиями, но с поддержкой ведущих шоу Дмитрия Масленникова, Валерии Астаповой и Василия Артемьева добывать светящиеся кольца будет куда проще. А победит тот участник, который доберется до 26-метровой башни быстрее соперника.
Кто станет новым героем, узнаете в новом шоу телеканала СТС «Суперниндзя» — 1 сезон бесплатно доступен на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Кондратюк
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актёр
Василий
Артемьев
- Актриса
Валерия
Астапова
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Сценарист
Дмитрий
Добролюбов
- АИСценарист
Александр
Иванченко
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский
- ГСМонтажёр
Георгий
Сеферян
- ВКОператор
Вячеслав
Клевцов