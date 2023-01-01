WinkСериалыСуперниндзя1-й сезон2-я серия
9.42023, Суперниндзя. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
Суперниндзя (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+158 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+143 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+161 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+141 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+160 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+163 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+157 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+86 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+132 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+53 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+54 мин
Суперниндзя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Экстремальное шоу канала СТС, участники которого проходят уникальную полосу препятствий. Участники со всей России собрались, чтобы проверить себя, свою силу и выносливость на сложнейшей трассе, наполненной разнообразными испытаниями. Им предстоит пройти четыре этапа, преодолевая преграды, стоически перенося плохую погоду и самое главное — снимая горящие кольца. Среди героев — представители самых разных профессий. Ведущими же стали регбист Василий Артемьев, актриса Валерия Астапова и блогер Дмитрий Масленников. Присоединиться к соревнованию можно, если смотреть шоу «Супернидзя» онлайн в сервисе Wink.
Сериал Суперниндзя 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Юрий
Кондратюк
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актёр
Василий
Артемьев
- Актриса
Валерия
Астапова
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Сценарист
Дмитрий
Добролюбов
- АИСценарист
Александр
Иванченко
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский
- ГСМонтажёр
Георгий
Сеферян
- ВКОператор
Вячеслав
Клевцов