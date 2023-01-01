Биография

Василий Артемьев — российский спортсмен и телеведущий. Трехкратный чемпион России по регби. Родился в Зеленограде 24 июля 1987 года. В девять лет начал заниматься регби в детско-юношеской спортивной школе. Преуспев в этом виде спорта, уехал в Ирландию, где окончил Blackrock College и Дублинский университетский колледж. Выступал за команды «Ленстер», «ВВА-Подмосковье», «Нортгемптон Сэйнтс», «Красный яр», ЦСКА. На профессиональном уровне владеет английским языком, что позволяет ему давать интервью зарубежной прессе. Член редакционного совета мужского журнала Rugby. Сегодня Василий Артемьев активно развивает карьеру на телевидении. В 2020 году его фильмография пополнилась передачами «Все на регби» и «Взгляд с рака». Также является ведущим шоу «Суперниндзя», в котором герои преодолевают экстремальную полосу препятствий.