Биография

Юрий Кондратюк — российский режиссер. Родился во Львове 23 ноября 1977 года. После окончания школы поступил в Московский государственный университет путей сообщения, но свою карьеру связал с творческой сферой. Работал режиссером на телеканале МУЗ-ТВ, а также в видеопродакшенах «Мастифф» и Red Media. С 2018 года сотрудничает с телекомпанией ВИД. Сегодня Юрий Кондратюк успешно работает на телевидении. В его послужном списке можно встретить шоу «Кто кого на кухне?» с Вячеславом Манучаровым, «Мастер смеха», а также «Суперниндзя», где герои преодолевают невероятную полосу препятствий.