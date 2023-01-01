Суперниндзя (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Экстремальное шоу канала СТС, участники которого проходят уникальную полосу препятствий. Участники со всей России собрались, чтобы проверить себя, свою силу и выносливость на сложнейшей трассе, наполненной разнообразными испытаниями. Им предстоит пройти четыре этапа, преодолевая преграды, стоически перенося плохую погоду и самое главное — снимая горящие кольца. Среди героев — представители самых разных профессий. Ведущими же стали регбист Василий Артемьев, актриса Валерия Астапова и блогер Дмитрий Масленников. Присоединиться к соревнованию можно, если смотреть шоу «Супернидзя» онлайн в сервисе Wink.



Сериал Суперниндзя 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.