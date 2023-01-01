Сториз (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
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Сториз
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Сториз
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Ст�ориз
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сториз
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
Сториз
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Тюрьма, где заключенных все время навещают странные посетители. Барбершоп, который становится меккой для ушлых любителей выпить, потому что здесь бесплатно наливают, пока стригут. А еще университетская ау�дитория, фитнес-клуб, полицейский участок, класс для йоги, больница, автосервис. Скетчком «Сториз», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн на Wink, носит зрителя по разным локациям и даже временам — здесь даже есть истории из 19 века.
Каждая серия — целая коллекция коротких уморительных зарисовок, которые разыгрывают популярные и узнаваемые актеры: Юлия Михалкова, Антон Лирник, Игорь Чехов, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо, Даниил Вахрушев и другие. У каждого несколько разнообразных и броских характеров. Доставщик еды, попадающий в нелепые ситуации. Мэр города, мечтающий выйти из осажденного митингующими здания. Дошкольники, обсуждающие, как выбивать карманные деньги из родителей. Эти и другие герои то и дело ищут общий язык с окружающим миром, но находят совершенно обратное.
Сериал Сториз 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Потапов
- Актриса
Юлия
Михалкова
- Актёр
Антон
Лирник
- ИЧАктёр
Игорь
Чехов
- Актёр
Олег
Верещагин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- Актёр
Михаил
Коновалов
- РДСценарист
Руслан
Данилевич
- НБСценарист
Николай
Банасевич
- ИКСценарист
Иван
Кулаков
- ИССценарист
Игорь
Субботин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АЗХудожница
Александра
Зинченко
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- АМОператор
Алексей
Малинкович