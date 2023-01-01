Сториз (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Тюрьма, где заключенных все время навещают странные посетители. Барбершоп, который становится меккой для ушлых любителей выпить, потому что здесь бесплатно наливают, пока стригут. А еще университетская ау�дитория, фитнес-клуб, полицейский участок, класс для йоги, больница, автосервис. Скетчком «Сториз», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн на Wink, носит зрителя по разным локациям и даже временам — здесь даже есть истории из 19 века.



Каждая серия — целая коллекция коротких уморительных зарисовок, которые разыгрывают популярные и узнаваемые актеры: Юлия Михалкова, Антон Лирник, Игорь Чехов, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо, Даниил Вахрушев и другие. У каждого несколько разнообразных и броских характеров. Доставщик еды, попадающий в нелепые ситуации. Мэр города, мечтающий выйти из осажденного митингующими здания. Дошкольники, обсуждающие, как выбивать карманные деньги из родителей. Эти и другие герои то и дело ищут общий язык с окружающим миром, но находят совершенно обратное.



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