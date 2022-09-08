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Школа для толстушек
1-й сезон

Школа для толстушек (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.12010, Школа для толстушек. Сезон 1 2 серии
Мелодрама, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.

Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Школа для толстушек»