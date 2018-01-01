Биография

Наталия Власова — российская театральная и киноактриса, певица, композитор и автор песен. Обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии RU TV. Родилась в Санкт-Петербурге 27 сентября 1978 года. Творческие способности проявились в раннем детстве. В 5-летнем возрасте родители отдали дочь в музыкальную школу, где она выбрала класс фортепиано. В 14 лет девочка поступила в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Продолжила музыкальное образование в РГУ имени А. И. Герцена. Еще в студенческие годы начала писать песни. Ее хит «Я у твоих ног» принес ей контракт в Москве и две премии «Золотой граммофон». С тех пор регулярно записывает новые композиции и альбомы. В 2011 она стала студенткой РАТИ ГИТИС, где ее обучал народный артист СССР Владимир Андреев. В 2010 году творческая биография Наталии Власовой пополнилась новым амплуа — она выступила кинокомпозитором в двухсерийном комедийном детективе «Школа для толстушек». Саундтрек «Любовь-комета» к фильму высоко оценили продюсеры и зрители. В 2016 году Власова сыграла центральную женскую роль в российском боевике «Спарта», к которому также написала саундтрек «Смелая». Позже на песню был снят клип.