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Школа для толстушек
Актёры и съёмочная группа сериала «Школа для толстушек»

Актёры и съёмочная группа сериала «Школа для толстушек»

Режиссёры

Станислав Назиров

Станислав Назиров

Режиссёр

Актёры

Анна Ардова

Анна Ардова

АктрисаКсения Георгиевна Самоходова
Инга Оболдина

Инга Оболдина

АктрисаИрина Даниловна Бернштейн
Ксения Непотребная

Ксения Непотребная

АктрисаЛюдмила
Иван Агапов

Иван Агапов

Актёрадвокат Руденский
Сергей Маховиков

Сергей Маховиков

АктёрОлег
Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако

АктёрМарк Борисович Бернштейн
Дмитрий Прокофьев

Дмитрий Прокофьев

АктёрВасилий Петрович
Борис Хвошнянский

Борис Хвошнянский

АктёрКонстантин Самоходов
Михаил Чепуров

Михаил Чепуров

Актёрмайор уголовного розыска

Сценаристы

Екатерина Нарши

Екатерина Нарши

Сценарист
Нелли Высоцкая

Нелли Высоцкая

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Продюсер

Операторы

Евгений Музруков

Евгений Музруков

Оператор

Композиторы

Наталия Власова

Наталия Власова

Композитор