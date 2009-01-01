Школа для толстушек (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12009, Школа для толстушек. Серия 1
Мелодрамы, Детективы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.
Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актриса
Анн�а
Ардова
- Актриса
Инга
Оболдина
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- ИААктёр
Иван
Агапов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ДПАктёр
Дмитрий
Прокофьев
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- МЧАктёр
Михаил
Чепуров
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- НВКомпозитор
Наталия
Власова