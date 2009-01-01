Школа для толстушек. Серия 2
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Школа для толстушек (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12009, Школа для толстушек. Серия 2
Мелодрама, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.

Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Школа для толстушек»