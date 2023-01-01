Рослый (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о судьбе человека в безжалостное время, который не просто обманул смерть, а силой воли и характером смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом к новой жизни. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы. Назло всем, с той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, а его успехи все больше злят противников не только на поле битвы.

В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбили танковую армию фон Клейста, что полностью сорвало стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончились для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командовал сводным полком 1-го Белорусского фронта.

Всё это время в Москве против Рослого плетутся интриги. Его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще 16 лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.





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