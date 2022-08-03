Wink
Сериалы
Преступление и наказание
1-й сезон

Преступление и наказание (сериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн

9.01969, Преступление и наказание. Сезон 1 2 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Студент Родион Раскольников решается на убийство старухи-процентщицы Алeны Ивановны. Его не интересуют деньги – таким образом он хочет доказать свое превосходство над людьми. Но преступление идет не по плану – от руки Раскольникова погибает еще и сестра старухи, а на след убийцы выходит проницательный следователь Порфирий Петрович. Очень скоро Раскольников понимает, что начинает сходить с ума.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»