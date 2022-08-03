WinkСериалыПреступление и наказание1-й сезон
Преступление и наказание (сериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн
9.01969, Преступление и наказание. Сезон 1 2 серии
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Студент Родион Раскольников решается на убийство старухи-процентщицы Алeны Ивановны. Его не интересуют деньги – таким образом он хочет доказать свое превосходство над людьми. Но преступление идет не по плану – от руки Раскольникова погибает еще и сестра старухи, а на след убийцы выходит проницательный следователь Порфирий Петрович. Очень скоро Раскольников понимает, что начинает сходить с ума.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- Актёр
Георгий
Тараторкин
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- ВФАктриса
Виктория
Фёдорова
- Актёр
Ефим
Копелян
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- Актриса
Майя
Булгакова
- ИГАктриса
Ирина
Гошева
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- АПАктёр
Александр
Павлов
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЛКСценарист
Лев
Кулиджанов
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ГШПродюсер
Г.
Шолохов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив