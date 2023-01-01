Преступление и наказание. Серия 2
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Преступление и наказание
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Преступление и наказание (сериал, 1969) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.11969, Преступление и наказание. Серия 2
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Студент Родион Раскольников решается на убийство старухи-процентщицы Алeны Ивановны. Его не интересуют деньги – таким образом он хочет доказать свое превосходство над людьми. Но преступление идет не по плану – от руки Раскольникова погибает еще и сестра старухи, а на след убийцы выходит проницательный следователь Порфирий Петрович. Очень скоро Раскольников понимает, что начинает сходить с ума.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

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