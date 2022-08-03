Студент Родион Раскольников решается на убийство старухи-процентщицы Алeны Ивановны. Его не интересуют деньги – таким образом он хочет доказать свое превосходство над людьми. Но преступление идет не по плану – от руки Раскольникова погибает еще и сестра старухи, а на след убийцы выходит проницательный следователь Порфирий Петрович. Очень скоро Раскольников понимает, что начинает сходить с ума.

