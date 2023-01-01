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Сериалы
Преступление и наказание
Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

Режиссёры

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Режиссёр

Актёры

Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин

АктёрРаскольников
Иннокентий Смоктуновский

Иннокентий Смоктуновский

АктёрПорфирий Петрович
Татьяна Бедова

Татьяна Бедова

АктрисаСоня Мармеладова
Виктория Фёдорова

Виктория Фёдорова

АктрисаАвдотья Романовна
Ефим Копелян

Ефим Копелян

АктёрСвидригайлов
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

АктёрМармеладов
Майя Булгакова

Майя Булгакова

АктрисаЕкатерина Ивановна
Ирина Гошева

Ирина Гошева

АктрисаПульхерия Александровна
Владимир Басов

Владимир Басов

АктёрЛужин
Александр Павлов

Александр Павлов

АктёрРазумихин

Сценаристы

Николай Фигуровский

Николай Фигуровский

Сценарист
Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Сценарист
Фёдор Достоевский

Фёдор Достоевский

Сценарист

Продюсеры

Г. Шолохов

Г. Шолохов

Продюсер

Художники

Эльза Рапопорт

Эльза Рапопорт

Художница

Операторы

Вячеслав Шумский

Вячеслав Шумский

Оператор

Композиторы

Михаил Зив

Михаил Зив

Композитор