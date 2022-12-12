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Пансионат «Сказка», или Чудеса включены
1-й сезон

Пансионат «Сказка», или Чудеса включены (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.92015, Пансионат «Сказка», или Чудеса включены. Сезон 1 4 серии
Комедия, Музыка12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В преддверии Нового года бракоразводный процесс лишает молодого миллионера Евгения Портнова всех активов, оставив ему лишь загородный пансионат «Сказка». Евгений планирует продать «Сказку». Тем временем в пансионат съезжаются гости: певец Алексей Кортнев, женская сборная по синхронному плаванию, девушка Ира, бредящая своей свадьбой, которую ей предсказала гадалка. Сюда же под видом Деда Мороза приезжает и Портнов. И происходит «обыкновенное новогоднее чудо»: после бесконечных перипетий и разборок воцаряются мир и любовь!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены»