Пансионат «Сказка», или Чудеса включены (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82015, Пансионат «Сказка», или Чудеса включены. Серия 4
Комедия, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В преддверии Нового года бракоразводный процесс лишает молодого миллионера Евгения Портнова всех активов, оставив ему лишь загородный пансионат «Сказка». Евгений планирует продать «Сказку». Тем временем в пансионат съезжаются гости: певец Алексей Кортнев, женская сборная по синхронному плаванию, девушка Ира, бредящая своей свадьбой, которую ей предсказала гадалка. Сюда же под видом Деда Мороза приезжает и Портнов. И происходит «обыкновенное новогоднее чудо»: после бесконечных перипетий и разборок воцаряются мир и любовь!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актриса
Дарья
Фекленко
- НФАктриса
Наталья
Фекленко
- АДАктриса
Ася
Домская
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- СПСценарист
Сергей
Плотов
- ЛГСценарист
Людмила
Глушкова
- Сценарист
Александр
Жигалкин
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- ВГХудожник
Василий
Грозный
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- ПРОператор
Полина
Разина
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов