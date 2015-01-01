Пансионат «Сказка», или Чудеса включены (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Пансионат «Сказка», или Чудеса включены. Серия 1
Пансионат «Сказка», или Чудеса включены
1-й сезон
1-я серия

Комедия, Мелодрама12+

О сериале

В преддверии Нового года бракоразводный процесс лишает молодого миллионера Евгения Портнова всех активов, оставив ему лишь загородный пансионат «Сказка». Евгений планирует продать «Сказку». Тем временем в пансионат съезжаются гости: певец Алексей Кортнев, женская сборная по синхронному плаванию, девушка Ира, бредящая своей свадьбой, которую ей предсказала гадалка. Сюда же под видом Деда Мороза приезжает и Портнов. И происходит «обыкновенное новогоднее чудо»: после бесконечных перипетий и разборок воцаряются мир и любовь!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

