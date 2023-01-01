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Пансионат «Сказка», или Чудеса включены
Актёры и съёмочная группа сериала «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены»

Режиссёры

Александр Жигалкин

Александр Жигалкин

Режиссёр

Актёры

Светлана Антонова

Светлана Антонова

АктрисаСветлана
Павел Трубинер

Павел Трубинер

АктёрЕвгений Станиславович Портнов
Александр Лыков

Александр Лыков

АктёрФерка Надь
Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий

АктёрБорис Ильич Курёнок
Дарья Фекленко

Дарья Фекленко

АктрисаЮлия
Наталья Фекленко

Наталья Фекленко

АктрисаВалентина Ивановна
Ася Домская

Ася Домская

АктрисаИрина
Андрей Бурковский

Андрей Бурковский

АктёрАндрей
Джемал Тетруашвили

Джемал Тетруашвили

АктёрРоман Семёнович Мальчик
Дмитрий Мухамадеев

Дмитрий Мухамадеев

АктёрСемён Губин

Сценаристы

Сергей Плотов

Сергей Плотов

Сценарист
Людмила Глушкова

Людмила Глушкова

Сценарист
Александр Жигалкин

Александр Жигалкин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Багиров

Сергей Багиров

Продюсер
Юрий Горбунов

Юрий Горбунов

Продюсер
Наталья Шишкина

Наталья Шишкина

Продюсер

Художники

Василий Грозный

Василий Грозный

Художник
Людмила Мягченкова

Людмила Мягченкова

Художница

Монтажёры

Ирина Мичурина

Ирина Мичурина

Монтажёр

Операторы

Полина Разина

Полина Разина

Оператор

Композиторы

Сергей Чекрыжов

Сергей Чекрыжов

Композитор