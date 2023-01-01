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Маша и Медведь
3-й сезон

Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

9.12015, Маша и Медведь. Сезон 3 26 серий
Мультсериалы0+
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Сюжет

В финале 2-го сезона непоседа Маша получила у волков справку о повзрослении. Чтобы узнать, как теперь изменится жизнь героини, смотрите 3 сезон мультсериала «Маша и Медведь» в сервисе Wink. Повзрослев и помудрев, Маша отправилась в город по приглашению своей серьезной и рассудительной сестры Даши. Там-то и стало ясно, что Машино повзросление – временное явление. Даша поняла, что сестренка еще не готова к городу и повезла ее на поезде к Медведю и животным, с которыми всегда весело. Машу ждут новые игры и приключения с любимыми лесными обитателями. Присоединяйтесь к этой веселой компании, когда будете смотреть онлайн «Маша и Медведь» (3 сезон) на Wink.

Сериал Маша и Медведь 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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