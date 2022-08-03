В финале 2-го сезона непоседа Маша получила у волков справку о повзрослении. Чтобы узнать, как теперь изменится жизнь героини, смотрите 3 сезон мультсериала «Маша и Медведь» в сервисе Wink. Повзрослев и помудрев, Маша отправилась в город по приглашению своей серьезной и рассудительной сестры Даши. Там-то и стало ясно, что Машино повзросление – временное явление. Даша поняла, что сестренка еще не готова к городу и повезла ее на поезде к Медведю и животным, с которыми всегда весело. Машу ждут новые игры и приключения с любимыми лесными обитателями. Присоединяйтесь к этой веселой компании, когда будете смотреть онлайн «Маша и Медведь» (3 сезон) на Wink.

