Маша и Медведь (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 78 смотреть онлайн

Маша и Медведь. Сезон 3. Кем быть?
Маша и Медведь
3-й сезон
78-я серия
9.12019
Мультсериалы0+
О сериале

Кем быть, когда вырастешь? Поиск ответа на этот вопрос — один из самых сложных процессов для каждого ребeнка. Маша не исключение. Мишка же убеждает еe, что в любой ситуации главное — оставаться собой.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

