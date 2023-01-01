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Маша и Медведь
5-й сезон

Маша и Медведь (мультсериал, 2020) сезон 5 смотреть онлайн

9.12020, Маша и Медведь. Сезон 5 27 серий
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

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Сюжет

С российским мультсериалом, который стал феноменально популярным во всем мире, не соскучатся ни взрослые, ни дети. Убедитесь в этом, начав смотреть «Маша и Медведь» (5 сезон) онлайн в сервисе Wink. Однажды утром Маша просыпается с острым желанием съесть что-нибудь вкусненькое и отказывается от каши, сваренной заботливым Медведем. Однако, проведя день в лесу в поисках деликатесов, девочка понимает, что нет ничего лучше мишкиной стряпни, и возвращается домой, где ее ждет горячая каша. После такого угощения можно и горы покорять! Чем и займутся «Маша и Медведь» в 5 сезоне мультсериала, все серии которого можно посмотреть на Wink.

Сериал Маша и Медведь 5 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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