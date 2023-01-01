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Маша и Медведь
1-й сезон

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.12009, Маша и Медведь. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+
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Сюжет

Хотите узнать, с чего начиналась мультвселенная, завоевавшая сердца зрителей по всему миру? Смотрите 1 сезон анимационного сериала «Маша и Медведь» о дружбе деревенской девочки и лесного мишки. После вторжения Маши на территорию Медведя судьба крепко связала этих двоих. Героев ждут совместная рыбалка, подготовка к Новому году, после которого Медведь попробует уйти в традиционную спячку, но останется бодрствовать ради Маши, встреча весны и другие приключения. Следите за ними, когда будете смотреть «Маша и Медведь» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.

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Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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